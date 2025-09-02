“BTSメンバー似”と話題の息子を抱え…18歳年上の韓国俳優と結婚した日本人女性、近況を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

18歳年上の俳優シム・ヒョンタクと結婚した日本人女性・ヒライサヤさんが近況を伝えた。

9月1日、サヤさんは自身のインスタグラムを更新し、「4ヶ月の時のハルと一緒に シム氏が撮ってくれました。もう懐かしいものだ～ 小さいシム氏を抱っこしてるような」という文とともに写真を投稿した。

公開された写真には、サヤさんがシム・ヒョンタク、そして息子と共にカフェを訪れた様子が収められている。サヤさんは息子をしっかりと抱きしめており、すでに大きく成長した姿が目を引いた。

特に注目を集めたのは息子ハル君の豊かな髪の毛。成長するにつれ、ますますシム・ヒョンタクに似ていくビジュアルも印象的だ。サヤさんは「小さなシム氏を抱っこしているよう」と表現し、笑いを誘った。

（写真＝ヒライサヤさんInstagram）ヒライサヤさんと息子のハル君

なお、シム・ヒョンタクとサヤさんは約4年間の交際を経て、2023年6月5日に婚姻届を提出し、同年7月に結婚式を挙げた。1996年生まれのサヤさんと1978年生まれのシム・ヒョンタクによる“18歳差婚”としても話題を集めた。2024年1月には第一子となる息子が誕生し、多くの祝福を受けた。現在はKBS2TVの育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演中だ。

（記事提供＝OSEN）

