LE SSERAFIM・宮脇咲良、“黒髪ロング”で雰囲気一変！イメチェンSHOTに反響殺到「やばいです」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIM・宮脇咲良のイメチェン姿が話題を集めている。

宮脇は9月1日、自身のインスタグラムを更新し、「Hello again, New York！」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、アメリカ・ニューヨークを楽しむ宮脇の姿が収められている。ショッピングをしたり、街を散策したりする様子とともに目を引いたのは、イメチェンしたヘアスタイルだ。長らく茶髪やハイトーンヘアだった宮脇が、久々に黒髪を披露し、注目を集めている。

この投稿を見たファンからは「かわいすぎる」「やばいです」「黒髪めっちゃ似合ってる」「カッコいい」といったコメントが寄せられた。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、9月3日（現地時間）にアメリカ・ニューアークで初の北米ツアーを開幕する。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

