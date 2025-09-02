TWICE・チェヨン、ソロデビューALの全曲の制作に参加！渾身の作品に期待高まるばかり | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンが新アルバムのタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』でソロデビューする。

チェヨンは来る9月12日の1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』リリースに先立ち、公式SNSに自身の個性で埋め尽くされたティージングコンテンツを順次公開し、注目を集めた。

去る9月1日、絶妙でユニークな魅力の収録曲『AVOCADO（feat. Gliiico）』のミュージックビデオに続き、2日0時「CHAEYOUNG」の名前でぎっしりと埋まった新しいアルバムのトラックリストイメージを披露し、ソロデビューへの期待を一層高めた。

トラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』をはじめ、ミュージックビデオとして先行公開された『AVOCADO（feat. Gliiico）』『BAND-AID』『GIRL』『RIBBONS（feat. SUMIN, Jibin of Y2K92）』『DOWNPOUR（with Kai）』『BF』『影遊び』『私のギター』（原題）、そしてCD限定のトラック『Lonely doll waltz』まで計10曲が収録された。

特に、チェヨンはタイトル曲を含む全曲のクレジットに名を連ね、アーティストとしての力量を発揮した。ここに日本のポップバンドGliiico、ラッパーSokodomo、シンガーソングライターSUMIN、有名プロデューサーのPEEJAYとSlom、人気バンドY2K92のジビンなどとコラボし、ユニークなシナジー効果を発揮した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

（写真＝JYPエンターテインメント）

チェヨンのなかに存在する小さな世界「LIL FANTASY」からアルバム名『LIL FANTASY vol.1』を決めた。作詞、作曲、編曲にも積極的に参加し、独創的な音楽を披露する初のソロアルバムに向けた期待が高まっている。

また、9月1日18時、ONCE（TWICEのファンネーム）の熱烈な関心に応えるため、プレリスニングイベントのニュースも伝えた。

チェヨンのソロデビューの前日である11日、ソウル龍山（ヨンサン）区漢南（ハンナム）ハウスでアルバムを先に鑑賞できる時間が用意され、最後の回ではチェヨンが参加して、ファンと交流する予定だ。

なお、チェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』とタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』は9月12日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

