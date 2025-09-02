TREASURE、新AL『LOVE PULSE』がiTunes13地域で1位を獲得！“ミリオンセラー”への期待高まる | RBB TODAY

TREASUREが3rdミニアルバム『LOVE PULSE』で再び音楽的成長を証明し、世界中のファンを魅了した。

所属事務所YGエンターテインメントによると、9月1日にリリースされたTREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、iTunesアルバムチャートにおいて13地域で1位を獲得した。

最近、ファンコンサートツアーを成功させたアジアはもちろん、アメリカやイギリスといった主要音楽市場でも上位にランクインし、彼らの幅広いグローバル人気を実感させた。

また、日本におけるTREASUREの強大な影響力も改めて証明された。『LOVE PULSE』はiTunes Japan「トップアルバム」で首位を獲得し、タイトル曲『PARADISE』もAWA「リアルタイム急上昇楽曲」1位、楽天ミュージック「リアルタイムランキング」2位に直行。根強い日本人気も証明した。

（画像＝YGエンターテインメント）TREASURE

『PARADISE』は運命的な愛と共にある夢のような現実を楽園にたとえた歌詞で、胸が高鳴るようなときめきを届ける。メンバーたちの爽やかな歌声と洗練されたラップがロマンチックな感性をさらに際立たせ、軽快なブラスに重ねられたファンキーなメロディが強烈なインパクトを与えると好評だ。

MVは、「PARADISE」の世界に溶け込むメンバーの姿で熱い反応を呼んでいる。雲の上を走る車、紫色の夕焼け、夜空を彩る花火など、ロマンチックな背景の中でTREASUREの魅力を最大限に引き出した演出がファンを笑顔にさせた。

音楽的完成度の面でも高い評価を受けている。愛のさまざまな側面を描いた深みのあるメッセージが世界中の音楽ファンを魅了し、タイトル曲だけでなく収録曲も好評を得ている。また、『LOVE PULSE』の先行予約は100万枚を突破しており、ミリオンセラー達成への期待も高まっている。今後彼らが築いていく成果に大きな注目が集まっている。

TREASUREは本日（2日）から7日まで、ソウル・麻浦区（マポグ）のSTAR SQUAREでポップアップストアを開催する。3日には『PARADISE』のパフォーマンスビデオも公開予定だ。この他にも音楽番組をはじめ、ラジオやユーチューブなど多様なプラットフォームを通じて活発なプロモーションを展開する。

さらに、TREASUREは10月10日～12日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、日本やアジア各地を巡るワールドツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」を開催し、精力的な活動を続ける。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】アサヒ、”ジブリ映画の主人公”に

■【写真】ヨシ、タトゥーがチラッ…「ギャップの天才」

■【写真】ジョンウ＆ジョンファン、“益山ズ”の絆を告白