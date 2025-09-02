北朝鮮では強制労働が子に受け継がれる　“脱北”韓国タレントが語った北朝鮮「涙も尿も凍る」 | RBB TODAY

脱北タレントのイ・スンシルが、北朝鮮の過酷な実態を明かした。

9月1日に韓国で放送された『一緒に暮らしましょう』には、脱北者として聖書に出会い話題となり、また月の売上が20億ウォン（約2億円）を超えた成功者としても知られるイ・スンシルが登場。番組では「北朝鮮料理は寝ながら作れるほど簡単。暑いほどよく売れるので冷麺の売り上げが良い。“もっと暑くなれ、12月まで暑くなれ”と思うほど」と語り、笑いを誘った。

番組では、北朝鮮で強制労働の象徴とされる「阿吾地（アオジ）炭鉱」についても話題が及んだ。イ・スンシルは「悪いのは坑道に入って石炭を掘る作業だ。炭鉱の入り口から4キロも歩かなければならず、爆発や木の支柱の倒壊などで多くが倒れてしまう。外に出ても誰が誰か分からないほど、石炭で真っ黒になっている」と証言した。

さらに、「阿吾地では炭鉱労働が代々続き、強制労働が子どもにまで連座制で受け継がれる。罪と刑罰さえも相続される」として出演者たちを驚かせた。ほかにも「阿吾地は涙も尿も凍るほどの寒さ。名前を聞いただけで寒さを思い出すほどだ」と補足した。

なお、これらの発言にはテロップで「2007年以前の脱北者の個人的な意見」と注釈が添えられていた。

（画像＝JTBC）イ・スンシル

またイ・スンシルは「（北朝鮮で）牛肉を食べると銃殺され、公開処刑を受ける」とも明かし、「韓国に来て食べた牛肉料理は本当においしかった」と付け加えた。

