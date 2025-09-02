“パフォーマンスクイーン”ITZY・イェジ、「a-nation 2025」にソロ出演！圧巻ステージで観客を魅了 | RBB TODAY

ITZYのイェジが、日本の大型フェスに登場し、ソロアーティストとしての魅力を発揮した。

イェジは、8月30日に東京・味の素スタジアムで開催された日本の大型フェス「a-nation 2025」でソロステージを披露し、K-POPを代表する“パフォーマンス・クイーン”として観客を魅了した。

この日イェジは、1stソロミニアルバム『AIR』のタイトル曲『Air』をはじめ、収録曲『Can't Slow Me, No』『258』、さらにITZYのアルバム『BORN TO BE』を通じてリリースした初のソロ曲『Crown On My Head』まで披露し、会場を熱く盛り上げた。

（写真＝JYPエンターテインメント）イェジ

ソロデビュー曲『Air』は、今年7月に米ビルボードが発表した「2025年上半期ベストK-POPソング25」に選出された。ビルボードは「リーダーのイェジは、ダンスへの愛と芸術への没入を『Air』に込め、強烈な雰囲気を放っている」と評価した。

（写真＝JYPエンターテインメント）イェジ

なお、イェジが所属するITZYは、9月20日にソウル・KBSアリーナで4度目となる公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! "ON AIR"」を開催する。また、10月11日から13日までの3日間、東京でもファンミーティングを開催し、グローバルファンと交流を深める。

（記事提供＝OSEN）

