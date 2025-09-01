NEXZ・ちゃんみな・KISS OF LIFEらが出演へ…音楽授賞式「AAA」追加ラインナップ公開！ | RBB TODAY

グローバル音楽授賞式「Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）のラインナップが続々と発表され、世界中のファンの注目を集めている。

12月6日に台湾・高雄（カオシュン）のナショナルスタジアムで開催される「AAA 2025」の出演者として、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、KISS OF LIFE、ちゃんみな（CHANMINA）の参加が決定した。

昨年5月に1stシングル『Ride the Vibe』でグローバルデビューしたNEXZは、“次世代ステージ職人”として存在感を高めている。今年4月に発売した2ndミニアルバム『O-RLY?』は韓国の主要チャートで好成績を記録し、7月にリリースした日本2nd EP『One Bite』でもオリコンやBillboard JAPANなどで高評価を得た。

xikersは多彩なステージを通じて世界のファンと交流し、グローバルな影響力を拡大。ワールドツアー「Road to XY：Enter the Gate」ではソウルを皮切りにアメリカ5都市、日本・東京を巡り、“次世代トップパフォーマー”としての実力を証明した。

AHOFは1stミニアルバム『WHO WE ARE』で初動36万985枚を売り上げ、2025年新人ボーイズグループのデビューアルバムとして最高記録を更新。さらにデビューからわずか10日で音楽番組3冠を達成するなど、新人離れした活躍を見せている。

Ash IslandはMnetのヒップホップサバイバル番組『高等ラッパー2』で名を広めた実力派アーティストで、感性的なビートと幻想的なメロディで人気を集めてきた。一方、ちゃんみなは日本のZ世代を代表するアーティストで、独自のスタイルとパワフルなパフォーマンスで音楽ファンを魅了している。昨年7月に結婚したAsh Islandとちゃんみなは、「AAA」史上初の“夫婦での出席者”として注目を集める見込みだ。

KISS OF LIFEは昨年の『Sticky』に続き、今年『Lips Hips Kiss』で国内外から大きな支持を獲得。『Lips Hips Kiss』は中国最大の音楽配信サイトQQミュージックで韓国チャート週間1位を記録し、グローバル市場での強い影響力を示した。

「AAA 2025」は、STARNEWSが主催、AAA組織委員会、MOTIVE、D-SOWが主管し、10周年を記念してこれまで以上に盛大に開催される。台湾最大規模の競技場・高雄ナショナルスタジアムにて、12月6日に授賞式、12月7日に「AAAフェスタ」が2日間にわたり行われる予定だ。

すでに俳優部門の出演者として、カン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、パク・ユンホ、佐藤健、IU、オム・ジウォン、イ・イギョン、イ・ジュニョン、イ・ジュンヒョク、イ・ジュノ、イム・ユナ、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、チュ・ヨンウ、ヘリが発表されている。

また歌手部門では、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、IVE、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、CRAVITY、KiiiKiii、TWSが出演を予定しており、今後も「AAA 2025」のラインナップは順次公開される見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

