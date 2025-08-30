韓国の金髪チアガール、夜のプールで真っ赤なスイムウェア姿披露！隠し切れないボリューム感にファン虜【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのチョ・イェリンが、美スタイル際立つスイムウェアSHOTでファンを虜にしている。

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「良い言葉で言うときは良い言葉だけを言って」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、済州島（チェジュド）のとあるリゾートホテルでナイトプールを楽しむチョ・イェリンが写っている。赤のカチューシャに同色のスイムウェアを合わせた格好で、プールサイドにもたれながらカメラをじっと見つめている。

華奢な肩や透明感のある美肌はさることながら、何より目が行くのは圧巻のスタイル。スイムウェアからこぼれ落ちそうなボリューム感をお茂雄もなく披露し、多くのファンを釘付けにしていた。

この投稿に、ファンからは「赤がお似合い！」「美しすぎる」「チェリーの女神」「やっぱり綺麗」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

なお、チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの25歳。2022年からチアガールとして活動を始め、これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。

