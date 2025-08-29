YouTubeで一番稼いだK-POPアーティストはBLACKPINK・ロゼ　トップ20入りしたアイドルは？ | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼがYouTubeの収益だけで、約11億円を得ていると報じられた。

K-POPアーティストの中で最高収益者だ。

『フォーブス・コリア』が最近発表した「2025韓国パワーユーチューバー」セレブリーグで、ロゼは第1位を獲得。登録者1810万人を抱えるチャンネルで86本の動画を公開し、累計再生回数36億回を記録した。

その推定年収は、実に110億6000万ウォン（約11億円）に達した。

ロゼが所属するBLACKPINKのYouTubeチャンネルは、第4位。登録者9680万人、再生回数388億回、アップロード動画634本と規模は大きいが、推定年間収益は約81億2000万ウォン（約8億1200万円）となっている。

BLACKPINKのチャンネルのほうが再生回数は圧倒的に多いが、ロゼ個人のチャンネルは海外ファン層に支えられ、広告単価の高い市場からの視聴が多く、より高い収益を上げているといえるだろう。

（写真提供＝OSEN）BLACKPINK・ロゼ

その他、トップ10に入ったK-POPアーティストのYouTubeチャンネルは、BABYMONSTER（3位・81.4億ウォン）、aespa（6位・50.2億ウォン）、i-dle（7位・49.5億ウォン）、SEVENTEEN（8位・43.6億ウォン）、LE SSERAFIM（10位・36.9億ウォン）となった。

トップ20まで広げると、IVE（11位・31.8億ウォン）、TOMORROW X TOGETHER（12位・26.6億ウォン）、ENHYPEN（13位・25.8億ウォン）、DAY6（14位・25.1億ウォン）、IU（15位・23.6億ウォン）、ILLIT（16位・19.9億ウォン）、ITZY（17位・16.3億ウォン）、BLACKPINK・ジス（19位・15.5億ウォン）がランクインした。

ロゼがYouTubeで大きく成功できたのは、2024年10月にリリースした楽曲『APT.』の影響が大きい。韓国の飲み会ゲームから着想を得たこの曲は、ブルーノ・マーズとのコラボレーションで注目を集めた。

『APT.』は、公開から7日でSpotifyストリーミング再生回数1億回を突破するなど、世界的な大ヒットとなった。特に米ビルボード「HOT100」チャートで最高3位を記録し、K-POP女性アーティストの新記録を樹立。さらに41週連続チャートインという大記録も残した。

これらの成果を背景に、ロゼはタイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出され、「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワード」では「ビデオ・オブ・ザ・イヤー」「ソング・オブ・ザ・イヤー」など主要7部門にノミネートされた。

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは11月に新アルバムのリリースを控えている。現在、16都市31公演に及ぶワールドツアー「DEADLINE」を展開中で、さらなる収益拡大が期待されている。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月、THEBLACKLABELへの移籍を発表。

