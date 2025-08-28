ZB1ジャン・ハオ、ブラックスーツで魅せた大人の色気「カリスマオーラ全開…」【PHOTO】 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、端正なビジュアルと成熟したオーラで視線を集めた。

本日（8月28日）午後、ソウル・小公洞（ソゴンドン）のロッテホテルで開催されたイベント「2025 NEWSIS韓流エキスポ」にジャン・ハオが出席した。

ジャン・ハオは、洗練されたブラックスーツに身を包みイベントに登場。シックで上品なスタイルが彼の端正なビジュアルを一層際立たせている。Vネックからのぞく胸元に映えるシンプルなネックレス、そして赤みがかったヘアカラーが、成熟した魅力を漂わせた。

（写真提供＝OSEN）ジャン・ハオ

また、柔らかな笑顔を浮かべながら、ハートポーズや猫耳ポーズといった可愛らしい仕草も披露し、会場の視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）ジャン・ハオ

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは、9月1日に1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースする。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

■【写真】王子様!?ジャン・ハオ、非現実的な美しさ

■【写真】芸術作品？ジャン・ハオの“ほてり顔メイク

■【写真】「成功したオタク」ジャン・ハオ、GOT7メンバーと3SHOT