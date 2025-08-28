日本でも配信中の韓国ドラマ、視聴率「0％台」で大爆死のまま最終回へ　再び“呪われた枠”の餌食に | RBB TODAY

ラスト1話を残して、なんとか視聴率0％台から抜け出した。

日本ではLeminoなどで配信中のドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』の話だ。

同名のウェブ漫画を原作とした『僕の彼女がイケメンになりました』は、一夜にしてイケメンになってしまった彼女ジウン（演者アリン）と、そんな彼女を諦められない“彼女命”のユンジェ（演者ユン・サナ）が繰り広げるロマンスを描く。

出演者にはASTROのユン・サナ、OH MY GIRLのアリン、LOONA出身のチュウ、俳優ユ・ジョンフと豪華な顔ぶれが揃い、期待は大きかった。

実際、ユン・サナは制作発表会で「視聴率10％を超えたらファンミーティングを開催する」と意気込んでいた。またチュウも「12％を突破したらドラマグッズを制作して視聴者の皆さんに配る」と約束した。

（写真提供＝KBS）『僕の彼女がイケメンになりました』出演者たち

しかしファンミもドラマグッズも夢のまた夢という、厳しい現実に直面している。

新たな青春ロマンスの誕生を期待された『僕の彼女がイケメンになりました』は、7月23日の第1話から視聴率1.7％（ニールセンコリア）と低調だった。しかも、今になってはこれが最高の数字だ。

以降、第2話1.1％、第3話1.4％、第4話1.2％、第5話1.0％、第6話1.1％と続き、第7話では0.9％と、ついに0％台にまで視聴率が落ち込んだ。さらに第8話1.1％を経て、第9話0.9％、第10話0.5％と、ラスト2話を前に最低視聴率を更新した。

8月27日に放送された第11話こそ1.1％と、なんとか0％台を脱出したが、当初の期待からは程遠い結果だ。最終話（第12話）で、第1話の1.7％を超えられるか注目される。

（画像提供＝KBS）『僕の彼女がイケメンになりました』

ただ、この低調な結果に対して、『僕の彼女がイケメンになりました』だけの問題ではないという見方もある。同作と同じ枠、つまり「KBS2の水木ドラマが呪われている」という声があるのだ。

事実、同枠で今年2～3月に放送された『キキキキ』も第1話の2.1％が最高視聴率で、以降は0％台が続き、最終話0.3％という大コケだった。また、6～7月に放送された『主役の初体験、私が奪っちゃいました』も最高が第2話の3.4％で、成功とはいえない。

それでも、人気の高いアイドルたちを多数出演させ、『僕の彼女がイケメンになりました』で流れを変えようと努力した関係者にとっては、頭の痛い結果となった。

いずれにしても、最終話で初回1.7％を上回るのが唯一の現実的な目標となりそうな『僕の彼女がイケメンになりました』も、“水木ドラマの呪い”を断ち切れることは難しそうだ。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

