豊かな胸元！圧倒的なボリューム感に目を奪われる韓国“チア界の女神”、完璧肉体に驚嘆 | RBB TODAY

韓国を代表するチアリーダー、アン・ジヒョンが、その圧倒的なプロポーションでファンを魅了している。

アン・ジヒョンは3月15日、自身のインスタグラムを更新。タイはプーケットで過ごす近況写真を複数枚投稿した。

【写真】豊かな胸元のアン・ジヒョン

公開された写真には、異国情緒あふれるプーケットの街並みを背景に、ブラウンのタイトなワンピースを身にまとった彼女の姿が映し出されている。

今回の投稿で最もファンの目を引いたのは、彼女の驚異的なスタイルだ。

タイトなワンピースが豊かな胸元に引き締まったウエスト、そしてボリュームのある下半身へと続く“完璧なSライン”強調しており、まさに砂時計のようなシルエットを完成させている。

特に、椅子に座って飲み物を楽しむカットやジェラートショップ「88 Gelato」の前を歩く姿では、隠しきれないボリューム感が強調され、彼女の健康的な色気を際立たせている。

この投稿に対し、フォロワーからは「これこそが理想のボディライン」「プーケットの景色が目に入らないほどの美しさ」「美しすぎる」といった熱烈な反応が寄せられている。

なお、アン・ジヒョンはチアとしての活動のほか、YouTubeチャンネルを通じてプライベートの様子も公開している。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

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