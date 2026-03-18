大胆ドレスに美脚チラリのミニスカウェアまで！韓国の“選ばれし”人気女子ゴルファー12人が大変身 | RBB TODAY

韓国女子プロゴルフツアーの“顔”となる「KLPGA広報モデル」が、抜群のビジュアルでファンを魅了している。

2026年の韓国女子ツアーを代表する「第18代KLPGA広報モデル」に選ばれた韓国女子ゴルファー12人が、スタジオ撮影を通じてシーズン中とは打って変わった多彩な魅力を披露した。

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今回の撮影は「SPORTY KLPGA」「Healing Partner」「KLPGA BLOOM」と3つのコンセプトで行われた。

「SPORTY KLPGA」はゴルフウェアを着た選手たちのスポーティな姿、KLPGA優勝トロフィーやタオルで優勝の喜びを表現。「Healing Partner」は、普段から選手たちが元気をもらっているペットや観葉植物との写真を通じて自然で親しみやすい魅力を発散した。また、「KLPGA BLOOM」では韓国女子ツアーの舞台を通じて花咲いた選手たちの輝かしさを表現している。

（写真提供＝KLPGA）「SPORTY KLPGA」

（写真提供＝KLPGA）「Healing Partner」

（写真提供＝KLPGA）「KLPGA BLOOM」

2025年シーズンの正規ツアー（1部）で賞金女王に輝き、自動的に「第18代KLPGA広報モデル」に選出されたホン・ジョンミンは「広報モデルに初めて起用されて本当に嬉しく、写真集の撮影までできて楽しい。広報モデルとして活動する今シーズンがますます待ち遠しく、ファンから『ホンバオ（ホン・ジョンミン+プーバオ）』と呼ばれているので、より親しみやすく活発にコミュニケーションを取りたい」と撮影の感想を語った。

選手たちの新たな一面を余すところなく収めた「第18代KLPGA広報モデル」のフォトブックは、KLPGAが制作するカレンダー、フォトブック、壁紙などさまざまな制作物で使用される予定だ。 特に、3月20日からザ・現代ソウルで開催されるGREEN MASTER FESTA '26では、今回のフォトブックで制作されたキャビネット型プロモーションモデルのフォトゾーンが設置され、さまざまなグッズも直接手に取って購入できる。

KLPGAは、広報モデルのフォトブック写真を通じて選手の新たな魅力を伝え、ゴルフファンとのコミュニケーションを強化することで、韓国女子プロゴルフツアーの広報とブランド価値の向上に貢献できると期待している。

なお、今回の「第18代KLPGA広報モデル」には、ホン・ジョンミンほかキム・ミンソル、パク・キョル、パク・ミンジ、パク・ヒョンギョン、パク・ヘジュン、ペ・ソヒョン、ユ・ヒョンジョ、イ・ガヨン、イ・セヒ、イ・ユルリン、イム・ヒジョンの12人が選ばれている。

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