婚前妊娠から1カ月後に流産報告「心が痛くて悲しい」　“離婚経験者”集めた恋リア出演の韓国女性 | RBB TODAY

韓国の恋愛リアリティ番組『私はSOLO』出演女性が、婚前妊娠を報告してから1カ月後に流産したことを明かした。

同番組は、参加者のプライバシー保護のため仮名（古風な名前）が用いられる。16期に登場したオクスン（仮名）は8月28日、自身のSNSを通じて「少し前、大切な妊娠の知らせに多くの方々から祝福と温かい応援をいただきました。そのお気持ちのおかげで、これ以上ないほど幸せな時間を過ごせたことを心から感謝します」と切り出した。

続けて「しかし残念ながら、私のもとに訪れてくれた小さな命が突然、天に帰ってしまいました。安定期に入って大丈夫だと思っていたのに、思いがけない別れを迎えてしまい、今はとても心が痛み、悲しい時間を過ごしています」と告白した。

さらに「皆さんから寄せられた温かい気持ちは大きな慰めと力になっています。今はしばらく自分自身をいたわり、回復する時間を持っています。どうか寛大に受け止め、温かく見守っていただけたら幸いです」と心境を明かした。

最後に「この困難をしっかり乗り越えて、また明るい姿で皆さんにお会いできるよう努力します」と前を向いた。

16期オクスンは2023年に放送された『私はSOLO』離婚経験者特集に出演し、注目を集めた。その後、最終選択ではパートナーを選ばず終了。また2023年2月にはお悩み相談番組『何でも聞いて菩薩』に出演し、5歳年下の男性とマッチングしたものの、交際には発展しなかった。そして今年7月中旬、婚前妊娠を突如発表していた。

