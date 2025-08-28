キム・ヨナに次ぐ五輪メダリスト輩出を目指して　“韓国フィギュア女王”自ら指導する豪華アカデミーが今年も開催 | RBB TODAY

韓国でキム・ヨナ自ら指導するフィギュアスケートアカデミーが開催された。

キム・ヨナは8月27日、2018平昌（ピョンチャン）記念財団が主催する「PLAY WINTER フィギュアスケートアカデミー」に特別講師として参加し、若手有望株たちの指導を行った。

同アカデミーは、2018年平昌冬季五輪およびパラリンピックのレガシーを継承し、韓国の冬季スポーツ振興と発展を目的に2022年よりスタートした人材育成プロジェクトだ。4回目となる今年は、韓国北東部・江原道（カンウォンド）の江陵（カンルン）ホッケーセンターで実施された。

「素晴らしい選手に成長して」

今回、アカデミーの「マスタークラス」にはフィギュアスケート5～8級の有望株が大勢参加した。

同クラスでは、スケートやスピンの基礎を学ぶ氷上プログラムに加え、バレエやダンスを取り入れたオフアイストレーニングで構成されている。指導陣には「PLAY WINTER」広報大使のキム・ヨナをはじめ、国際スケート連盟（ISU）のヤン・テファ技術審判、2022年北京五輪に出場したキム・イェリムらが名を連ね、未来のオリンピアン輩出に取り組んでいる。

キム・ヨナはこの日、ジャンプやストローク、エッジワークなどの基礎強化や、マンツーマンによるスピン指導を行った。参加した選手はキム・ヨナの説明と実演を受けながら一緒に滑る貴重な時間を持った。授業には2014年ソチ五輪に出場したキム・ヘジンも参加し、キム・ヨナとともに選手を指導した。

（写真提供＝2018年平昌記念財団）

キム・ヨナは「PLAY WINTERを通じて若い後輩たちと時間を過ごせて楽しかった。参加した選手にとっても良い思い出になってほしい。選手生活では大変な時期も多いと思うが、それを乗り越えて素晴らしい選手に成長してほしい」とエールを送った。

また、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪を目指す若手たちに向けては、「オリンピックに向けてまだ多くの過程が残っていると思うが、しっかり準備して満足できる結果を残してほしい。オリンピックに出場する選手たちがケガなく一生懸命準備し、良い成果を収めることを願っている」と激励した。

今年のアカデミーは3泊4日の合宿形式へと拡大され、参加者の負担を減らしつつ集中的な指導で効果を高めた。参加選手は2018平昌五輪記念館の見学や聖火リレー体験、キム・イェリムによる特別講義を受けるなど、オリンピック出場の夢を膨らませる貴重な機会も得ていた。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

