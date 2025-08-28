CORTIS、デビュー曲『What You Want』MV制作の裏話を公開！「感じるままに感覚的に」 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、MVの共同制作にまつわる裏話を明かした。

CORTISは、8月27日午後9時に公式YouTubeチャンネルを通じて、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』のMVコメンタリー動画を公開し、公式MVと、その原型となったメンバーの自主制作映像にまつわるエピソードを語った。

5人のメンバーは「自主制作MVの企画から撮影、編集まで自分たちで行った」と説明した。「誰かが『What You Want』と繰り返し問いかけてきたら、圧迫感を感じるのではないか。そのような焦りから解放されたい気持ちを表現したかった。それで、日常を離れた“夢”というアイデアにたどり着いた」と企画意図を明かした」

（画像＝BIGHIT MUSIC）

さらに「まずは投げてみる。話にならないようなことも企画に入れて、みんなで話し合いながら整理する」と、CORTIS流の共同創作スタイルを紹介した。また「映像制作では役割分担をせず全員で作る。撮影でも大枠だけ決め、細かいカメラアングルは決めない。感じるままに感覚的に表現した」など自由奔放な発想が印象的だった。

また、自主制作映像が公式MVの原型になったことについて「好きで撮った映像が公式MVにつながるとは思わなかった。“夢”を使った演出や自作映像のさまざまな要素がうまく反映されたと思う」とし、「公式MVの撮影地は砂漠だが、原作にある“圧迫感”というキーワードを表現するための場所だ」と説明した。

動画の最後には「2つの映像を比べながら観るともっと面白いと思う。マインドマップのように物語が繋がっていく。理解して観たら2倍楽しめると思う」と見どころを伝えた。

CORTISは音楽やパフォーマンスにとどまらず、映像制作まで共同で手がけ“ヤングクリエイタークルー”としての実力を示している。彼らのきらめくアイデアが詰まったデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日にリリースされる。誰かから与えられたものではなく、自分たちが本当に望むものを探しに出た5人の第一歩となる作品に、大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール