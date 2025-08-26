ILLIT、グローバル音楽授賞式「TIMA」で受賞の快挙！日本デビュー控え世界的人気を証明 | RBB TODAY

ILLITが大規模なグローバル音楽授賞式でトロフィーを獲得し、その高まる地位を改めて証明した。

ILLITは8月23日、マカオのギャラクシーアリーナで開催された「2025 TME live International Music Awards」（以下「TIMA」）にて、デビュー曲『Magnetic』で「年間海外人気曲」賞を受賞した。

「TIMA」はテンセント・ミュージックエンターテインメントグループが今年新設したグローバル音楽授賞式で、8月22日と23日の2日間にわたり開催され、WeverseやYouTubeなどを通じて全世界にオンライン生中継された。

昨年3月に発売された『Magnetic』はグローバル市場を席巻し、中国でも大きな注目を集めた。公開と同時に中国最大の音源サイト「QQ Music」の「新曲リアルタイムチャート」で1位を記録し、「新曲デイリーチャート」1位、「ホットソングチャート」2位にランクイン。中毒性のあるメロディーとインパクトのあるポイントダンスでチャレンジブームを巻き起こし、中国のショートフォームプラットフォームを中心にファンの心を掴んだ。

ILLITは「素晴らしい賞をいただき心から感謝している。この賞にふさわしい活動を続け、良い歌を届けられるグループになる」と喜びを語った。

授賞式のステージでは、グローバルファンに愛された5曲を披露。3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』と『jellyous』で観客の大合唱を誘い、続けて『bamsopoong』『oops!』を披露しながら客席に近づき、会場の熱気をさらに高めた。最後は『Magnetic』で締めくくり、会場を埋め尽くす歓声がグローバルヒット曲の存在感を実感させた。

ステージでは中国語でファンを盛り上げる余裕も見せ、ILLITは「応援の熱気が本当にすごかった。歌いながらとても幸せで、皆さんと過ごした瞬間を大切にしたい」と語った。

韓国内の音楽授賞式でも存在感

ILLITは韓国国内の主要授賞式でも2冠を達成している。8月21日にソウル・蚕室室内体育館で開催された「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」で「本賞」を受賞し、『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』のMVで「ベストミュージックビデオ賞」も獲得した。同授賞式では『jellyous』のパフォーマンスで観客を熱狂させ、SNSで話題を話題を集めた高難度のステージを披露した。

『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』や『jellyous』を収録した3rdミニアルバム『bomb』は、韓国と日本で前作の初動販売量を上回り、主要アルバムチャートの上位を独占。さらに米「Billboard 200」にもランクインし、ILLITはデビュー以来発表したすべてのアルバムを同チャートに送り込む快挙を達成した。

9月に日本デビューを控えるILLITは、この勢いをそのまま日本活動へとつなげる。9月1日にJapan 1st Single『時よ止まれ』でデビューし、9月3日・4日には大阪城ホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を開催。さらに、9月6日の「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」、9月14日の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」など、多彩なステージ出演も予定されている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

