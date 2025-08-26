過去には山下智久やKAT-TUNらも登場　Snow Man、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』初出演へ | RBB TODAY

人気アイドルグループSnow Manが、韓国の音楽番組に出演することがわかった。

Snow Manは8月26日、公式X（旧ツイッター）を通じて「Snow Man事前収録参加募集のお知らせ」と題し、「8月28日に韓国・ソウルにて行われる『Mnet M COUNTDOWN』事前収録の観覧募集をいたします」と伝えた。

発表によると、観覧募集の応募期間は本日（26日）15時から17時の間に行われ、19時に当選者を発表予定だという。

『M COUNTDOWN』は韓国のケーブルチャンネルMnetで2004年7月から放送中の人気音楽番組。毎週木曜日18時から生放送されており、現在はZEROBASEONEのソン・ハンビン、BOYNEXTDOORのミョン・ジェヒョンの2人がMCを務めている。

日本からも多くのアーティストも同番組に出演しており、過去には倉木麻衣やKAT-TUN、山下智久、堂本光一らが登場。近年も韓国で絶大な人気を誇るYOASOBIのほか、＆TEAMやJO1、INI、ME:I、IS:SUEなど日本で活動するアイドルグループも出演している。

そんななか、Snow Manの『M COUNTDOWN』出演を知らせる今回の発表には、ファンの間でも注目が集まっている。

ちなみに、28日の『M COUNTDOWN』はStray KidsやIVE、AB6IX、TEEN TOP、ソンミなどが出演予定とされている。

なお、Snow Manは8月30日から9月14日にかけて韓国・ソウル聖水洞（ソンスドン）でポップアップストアも開催予定。『M COUNTDOWN』出演とポップアップストア実施を皮切りに本格的な韓国進出に乗り出すのか、今後の動向を注視したい。

