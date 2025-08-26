松崎しげる、KARAら出演！日韓国交正常化60周年記念『THE HARMONY 60th』11月に大阪で2日間開催 | RBB TODAY

音楽、ファッション、コスメ、食文化など、政治・経済の垣根を越えて民間交流が進化し続ける2025年。日本と韓国は国交正常化60周年を迎えた。

この節目を記念し、両国の友好をテーマとした記念事業の一環として、日本と韓国の音楽交流を主題にした2つの音楽イベントが開催される。

『THE HARMONY 60th』と題されたこのイベントは、11月26日と27日の2日間にわたり、音楽ジャンルごとに両国のアーティストが集い、友好を祝うコンサートを開催する。

11月26日は「日韓 心の歌 秋祭」と題し、日韓で再び注目を集めている「トロット」と「昭和歌謡」を中心に、時代や世代を超えて愛される“心の歌”を届ける。

韓国からはトロット四天王の一人ソル・ウンド、TV Chosun『ミスタートロット3』優勝者キム・ヨンビン、『ミストロット3』優勝者チョン・ソジュが来日。日本からは、韓国でも歌唱力を高く評価される松崎しげる、韓国好きを公言する藤あや子、さらに2024年に日韓合同制作の歌番組出演を通じて“日韓の架け橋”と称された歌心りえらが出演する。

11月27日は「KARA Special Live Welcome Act chay」として、日韓エンタメ界トップアーティストによる夢の共演が実現する。

韓国からは、日本におけるK-POPブームの火付け役であり、世界を席巻する存在となったガールズグループKARAが登場。両国の友好を記念した特別なステージを披露する。日本からは、ファッショニスタとしても知られるシンガーソングライターchayが、Welcome Actとして出演し、開催を華やかに祝う。

『THE HARMONY 60th』

音楽を通じて日韓両国の絆を深める秋の祭典『THE HARMONY 60th』は、2日間にわたりグランキューブ大阪で開催される。

■【写真】KARA・ギュリ、大胆な水着ショット

■【写真】森保一×ホン・ミョンボ対談 日韓国交正常化60周年記念

■【写真】え、結婚？KARAメンバーのウェディングドレス姿