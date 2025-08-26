TWS、スキンケアブランドの新モデルに抜擢！広告界からのラブコール殺到… | RBB TODAY

ボーイズグループTWSが、スキンケアブランドのモデルに抜擢された。

8月26日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、TWSがスキンケアブランド『BeginS by JUNG SAEMMOOL』のモデルに起用されたと発表した。

これによりTWSは、2つのビューティーブランドを同時に務めることになった。同ブランドのメインである『JUNG SAEMMOOL（ジョンセンムル）』の専属モデルとして活動しており、清涼感あふれる爽やかさとエネルギッシュな魅力が評価され、傘下のスキンケアブランドの専属モデルにも起用されることとなった。

（写真＝『BeginS by JUNG SAEMMOOL』）TWS

TWSは、24日に公開された初の公式写真を皮切りに多様な活動を展開していく。写真の中でメンバーたちは、明るい笑顔と透明感のある美肌で視線を集めた。ブランド関係者は「TWSの澄んだフレッシュなイメージが『BeginS by JUNG SAEMMOOL』の方向性と合致したため、モデルに起用することになった」とコメントした。

TWSはグローバルでの影響力を急速に広げており、各種ブランドからラブコールを受けている。ビューティー製品にとどまらず、カジュアルウェアやラグジュアリーブランドまで幅広く活動。日本では有名カラオケチェーンや玩具メーカーとのコラボレーションも行っている。さらに、プロ野球の試合で始球式に招待されるなど、“次世代人気アーティスト”としての地位を固めている。

音楽活動でもTWSの存在感は際立っている。7月にリリースされた日本デビューシングル『はじめまして』は、オリコンやビルボードジャパンの主要週間チャートで計4冠を獲得し、日本レコード協会からゴールドディスク「ゴールド」認定を受けた。また、計6都市で開催された初の日本ツアーには延べ5万人以上の観客が来場し、熱い人気を証明した。

なおTWSは、9月15日に千葉・蘇我スポーツ公園にて開催される日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演予定。10月には新アルバムをリリースし、本格的な音楽活動を再開する。

（記事提供＝OSEN）

