性的暴行疑惑、2年8カ月で「13歳下」と離婚の韓国歌手が6年ぶり電撃復帰　ツアー開催決定 | RBB TODAY

歌手キム・ゴンモが6年の沈黙を破り、ついにカムバックする。

全国ツアーの開催がプレイガイド「YES24」を通じて電撃発表された。

韓国SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』で毎週視聴率トップを記録し、テレビ・広告・ライブ業界から最もラブコールを受け、“第2の全盛期”を迎えたとまで評されたキム・ゴンモ。しかし2019年、人気絶頂のなかで性的暴行疑惑が浮上し、すべての活動を中断せざるを得ない状況に追い込まれた。

遊興施設の女性従業員が「2016年に性的暴行を受けた」と主張して告訴したが、検察は告訴から2年後の2021年11月に不起訴処分を決定。その後も抗告や再審請求が行われたが、すべて棄却され、事件は最終的に終結した。

それでも音楽は止まらなかった。後輩歌手によるリメイクの相次ぐ発表、新メディアを通じた楽曲の再生と再評価、そして番組で名前が出るだけで記事になるほど、彼の存在感は大衆とつながり続けていた。

（写真提供＝MBC）キム・ゴンモ

「舞台からは離れていたが、音楽だけは一瞬も手放さなかった」と側近は証言する。とりわけ、この6年間一度もインタビューに応じなかっただけに、今回のステージで心境を語るか注目される。

公演制作会社「アイスタメディアカンパニー」は8月29日よりYES24で「2025-26 キム・ゴンモ ライブツアー『KIM GUN MO.』」を独占販売すると発表。ツアーは9月27日の釜山を皮切りに、10月18日大邱、12月20日大田を経て、来年1月にはソウルをはじめ全国主要都市へ拡大される予定だ。

なおキム・ゴンモは活動休止中の2020年、ピアニストのチャン・ジヨンと結婚したが、約2年8カ月で離婚を発表し、別の形で世間の注目を集めていた。

