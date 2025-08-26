映画『鬼滅の刃 無限城編』、韓国で観客動員200万人超え目前！　4日連続「興収トップ」独走中 | RBB TODAY

韓国でアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃 無限城編』）の人気が凄まじい。4日連続で興行収入ランキング1位を独占し、通算観客動員200万人突破を目前にしている。

韓国映画振興委員会の映画館入場券統合電算網が集計したところによると、『鬼滅の刃 無限城編』は8月25日に観客21万5471人を動員し、通算186万4699人を記録。4日連続で興行収入ランキングの首位を守った。

2位は俳優チョ・ジョンソク主演の実写映画『ゾンビ娘』（原題）で、2万8951人を記録し、通算503万5208人に達した。3位は『F1／エフワン』で2万206人を動員し、通算452万6453人となった。

4位は『近畿地方のある場所について』で6681人（通算19万5263人）、5位は『悪魔が引っ越してきた』（原題）で5393人（通算38万4033人）を記録した。

（画像＝CJ ENM）『鬼滅の刃 無限城編』韓国版ポスター

『鬼滅の刃 無限城編』は本日（8月26日）9時時点のリアルタイム前売り率でも61.9％を占め、依然として圧倒的な人気を示している。近日中の観客動員200万人突破は確実で、『すずめの戸締まり』が保有する韓国公開の日本アニメ映画歴代最多の観客動員数558万人超えも有力視されている。

■【写真】韓国の美人レースクイーン、豊満な『鬼滅』コスプレ

■【比較画像】『鬼滅』炭治郎、韓国では“耳飾り”が違う？

■【写真】AV女優にデビュー勧められた元アイドルの『鬼滅』コスプレ