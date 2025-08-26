刃を手にしたaespa・カリナ、“触れるな危険”ショット公開　美しさと妖艶さが爆発【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが強烈な雰囲気に変身した。

カリナは8月25日、自身のSNSに「仲良くなりたい」という短いメッセージとともに、透明な造形物を手にした複数の写真を公開した。

公開された写真は、aespaの新アルバム『Rich Man』のトレーラー映像「I am a Rich Man」の制作現場で撮影されたものだ。

写真の中でカリナは、メタル素材の壁を背景に黒いドレスと輝くチョーカーネックレスを身につけ、洗練された雰囲気を漂わせている。

特に彼女の手にある独特な透明のオブジェは、鋭い曲線と不規則な形状で目を引き、全体のムードをさらに不気味でミステリアスに演出した。

カリナはオブジェをさまざまな角度で持ち、ポーズを取ることで独特な魅力を表現。室内の強烈な照明と冷たい壁面が彼女のコンセプトを一層際立たせた。

（写真＝カリナInstagram）

来る9月5日13時に公開されるaespaの6thミニアルバム『Rich Man』には、同名のタイトル曲を含むトレンディーな魅力あふれる全6曲が収録される。

「I am enough as I am. I am a ‘Rich Man’（今のままの私で十分。私こそが“Rich Man”だ）」というスローガンを中心に、aespaならではの独創的なエネルギーとパワーを込めて「Rich Man」を新たに定義し、さらに明確になった音楽世界を披露する予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

