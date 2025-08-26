急逝した女優の母を引き合いに酷すぎるネット中傷…韓国インフルエンサーが晒した不謹慎コメントに愕然 | RBB TODAY

国民的女優の母とプロ野球選手の父をともに亡くした韓国の女性インフルエンサーが、母を引き合いに出した悪質コメントをSNS上で晒した。

チェ・ジュンヒは最近、自身のSNSを更新。「じゃあ、あなたは…ずっと豚みたいに生きて、心筋梗塞、脳卒中、高血圧、糖尿病、睡眠時無呼吸、慢性腎不全でそのまま行きなさい…それに、私は拒食症じゃない」という言葉とともに、短い映像を投稿した。

公開された映像で、チェ・ジュンヒは自身のSNSに寄せられた悪質コメントをスクリーンショットで晒した。投稿者はチェ・ジュンヒに対し、「お母さんとは違う方法でこの世を去るんだうね。拒食症患者の末路は目に見えてる（笑）」と目を疑うほどに不謹慎なコメントを残している。

このコメントに対し、チェ・ジュンヒは動画内で一瞬悲しげな表情を見せたかと思えば、あざ笑うような表情に変わり、強い印象を残していた。

そして、前出の「あなたこそ豚みたいに生きて、病気で早く行くのでは」と皮肉のこもった言葉を伝えるとともに、自身が拒食症ではないときっぱり否定した。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは国民的女優のチェ・ジンシルさん、巨人にも在籍したプロ野球選手チョ・ソンミンさんを両親に持つが、チェ・ジンシルさんは2008年に突然この世を去り、チョ・ソンミンさんも2013年に急逝。いずれも他殺を疑う証拠はなかった。

また、自身は過去に自己免疫疾患の一種である「全身性エリテマトーデス（SLE）」を患い、一時は体重が96kgまで増加。徹底したダイエットで現在は身長170cm・体重41kgを維持しているが、あまりに細すぎる体型から心配の声も多く寄せられている。これに対し、本人は最近行った体組成検査で「低体重」と判定されたものの、数値的には比較的健康な状態であることを明かしている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

