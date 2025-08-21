NCT WISH、初の韓国単独コンサートが全席完売を記録！視野制限席まで埋める人気ぶり | RBB TODAY

NCT WISHの初となる韓国での単独コンサートが、全席完売を記録した。

NCT WISHの単独コンサートツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH：Our WISH』の韓国公演が、10月31日から11月2日までの3日間、仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで開催される。グループにとって初の単独コンサートということで、開催前から大きな注目を集めている。

今回の公演は、18日にファンクラブ先行、20日に一般販売が行われ、3公演すべてが視野制限席まで完売となり、NCT WISHの圧倒的な人気を改めて証明した。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、本日（21日）午前0時にNCT WISHのYouTubeチャンネルなどを通じて公開されたトレーラー映像『COLOR is missing』では、6人のメンバーがそれぞれの象徴カラーのオブジェを見つける瞬間、モノクロだった画面が鮮やかに彩られ、3rdミニアルバム『COLOR』の世界観とコンセプトを自然に映し出し、視線を奪った。

タイトル曲『COLOR』は、力強いシンセサイザーとジャジーなコード進行、そしてサビでのリズム転換が印象的なエレクトロポップナンバー。歌詞には、NCT WISHならではのカラーで世界を染め上げ、その色を永遠に守り抜くという強い自信が込められている。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされ、同名のタイトル曲『COLOR』をはじめ全7曲が収録されている。

（記事提供＝OSEN）

