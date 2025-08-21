痩せすぎで心配の声も…故・元巨人投手を親に持つ“170cm・41kg”韓国インフルエンサー、オーディション出演オファーに不快感 | RBB TODAY

韓国の女性インフルエンサー、チェ・ジュンヒがとあるオーディション番組の出演オファーに不快感を示した。

チェ・ジュンヒは8月20日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて1枚のスクリーンショットを公開した。

公開されたスクリーンショットには、TV朝鮮のオーディション番組『ミス・トロット4』制作陣からの出演オファーとみられるDMが写っている。

「下半期の放送を控えて、より大きなステージを作ろうと出演者の渉外を進めています。ジュンヒ様が多彩な魅力を基に多くの愛を受けているので、『ミス・トロット4』の舞台でより一層輝くと思います。『ミス・トロット4』への出演を要請いたします」とDMには記載されていた。

ただ、この出演オファーをチェ・ジュンヒは“拒否”。ストーリー上で「私がミス・トロットになぜ出るの…」と綴り、不快感を表していた。『ミス・トロット4』は韓国で今年12月より放送予定だ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

インフルエンサーとして活動中のチェ・ジュンヒは、過去に自己免疫疾患の一種である「全身性エリテマトーデス（SLE）」を患い、一時は体重が96kgにまで増加したことがある。

それでも、徹底したダイエットを敢行して40kg台前半まで体重を落とし、現在はリバウンドを防ぎつつ体形維持に取り組む日常をSNSで発信している。ただ、最近は極端に痩せた姿が目立つことから、ネット上では心配の声も寄せられている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

