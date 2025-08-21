RIIZE・ショウタロウ、スイートな“パティシエ”に変身！デビュー後初の単独MCコンテンツ公開へ | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが、デビュー後初めて単独MCを務めるコンテンツをローンチした。

「ショウタロウのデザート」（原題）は全4話構成のホームデザートレシピ企画で、8月28日にYouTubeチャンネル「117」を通じて第1話が公開される。その後は隔週木曜日に新エピソードが配信され、世界中のファンの心をつかむ予定だ。

ショウタロウは普段からメンバーやファンの間で“デザート好き”として知られており、今年5月に1stフルアルバムのプロモーションで出演した「サナの冷蔵庫インタビュー」（原題）でセンスあふれる姿を見せ、制作陣からのラブコールを受けて今回の企画を担当することになった。スイートな魅力を存分に発揮する姿に注目が集まっている。

第1話では、夏にぴったりの「桃とメロンのパフェ」に挑戦。ポーチドピーチやショートブレッド、添えるフルーツゼリーやホイップクリームまで丁寧に手作りし、ゲスト出演する子どもや“マスコット犬”テオと共に過ごし、温かなケミストリーを届ける。

すでに「ショウタロウのデザート」は、先週サプライズ公開されたサムネイルだけでも話題を呼んでおり、さらに本日（21日）19時には第1話を予告するティザー映像が公開される。癒やしを誘う落ち着いた端正な映像美も見どころとなりそうだ。

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、8月23日・24日に福岡・マリンメッセ福岡A館で開催される公演を通じ、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」の熱気をつなぐ予定だ。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

