“BTS・TXTの弟分”CORTIS、渋谷からニューヨークまで…別格のデビュー規模で世界の都市をジャック！ | RBB TODAY

新人ボーイズグループCORTISが、韓国・日本・アメリカの大都市で大規模な屋外広告を展開し、注目を集めている。

デビューを記念した今回のプロモーションでは、5人のメンバーの写真やデビューアルバムのタイトル曲『What You Want』のコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを、各都市の至る所で目にすることができた。

まず、8月11日～18日までソウル・龍山（ヨンサン）区のHYBE社屋外壁がCORTISの顔とチームロゴでラッピングされ、訪れたグローバルファンにとって“認証ショットの聖地”となるほど熱い注目を浴びた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

さらに、流動人口の多いソンス駅や弘大（ホンデ）入口駅周辺にも屋外広告が設置され、多くの人々の視線を引いた。また、8月11日～17日までは東京・渋谷駅にも5人のメンバーの個人ポスターが掲示され、大きな話題を呼んだ。

アメリカでも今月末まで各地でCORTISの広告を見ることができる。中でも最大の注目を集めているのは、“ニューヨークの心臓”と呼ばれるタイムズスクエアだ。タイトル曲『What You Want』に合わせてトレッドミルの上を行き来しながら踊る姿が巨大LEDに映し出され、道行く人々の目を奪っている。

そのほか、ショッピング街として知られるニューヨーク・ソーホーや、ウェストハリウッドのコリアンタウンにもメンバーの肖像が掲示された。さらに、YouTube Musicはロサンゼルス・サンセット大通りの大型ビルボードにCORTISを紹介する映像を掲載し、エールを送った。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

一方、CORTISが8月18日に公開した『What You Want』のコンセプチュアルパフォーマンスフィルムは、同日付のYouTubeチャートで韓国、日本、アメリカ、カナダ、イギリスなど計15カ国・地域の「日間人気ミュージックビデオ Top100」にランクイン。特に北米（アメリカ、カナダ）やヨーロッパ（ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、ドイツなど）で際立った人気を見せた。

世界中の音楽ファンから熱い支持を受け、「日間人気ミュージックビデオ グローバル」チャートでは62位に初登場。この日、同チャートにランクインしたK-POPボーイズグループはCORTISを含めわずか2組だけだった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは、本日（8月20日）に公開された『What You Want』の公式ミュージックビデオでさらに勢いを加速させている。同映像は公開からわずか12時間で500万回再生を突破した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、デビューショーケースでのソロショット

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！