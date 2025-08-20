森に舞い降りた“妖精”？IVE・ガウル、神秘的なビジュアルが「異次元」と話題【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのガウルが幻想的なビジュアルでファンを虜にした。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「君は私のことを知らない」というコメントとともに写真を公開した。

写真の中のガウルは、スパンコールのトップスにスカートを合わせ、爽やかなグリーンの芝生を背景に立っている。まるで自然の中に舞い降りた妖精のような雰囲気を漂わせる姿が目を引く。

華奢なシルエットを引き立てる衣装、繊細にまとめられたブロンドヘア、そして大ぶりの花モチーフイヤリングが相まって、幻想的なオーラを完成させた。透明感あふれる神秘的なビジュアルで、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「かわいい」「森の妖精？」「最高かよ」「異次元の美貌」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ガウルInstagram）

なお、ガウルが所属するIVEは、4thミニアルバム『IVE SECRET』を8月25日18時にリリースする。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

