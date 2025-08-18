「常に感謝」先輩BTS・TXTからの助言明かす　“直系の後輩”CORTISのデビューの心境 | RBB TODAY

新ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、“直系の先輩”であるBTSから受けたアドバイスを明かした。

8月18日午後、ソウル・龍山（ヨンサン）区のブルースクエアSOLトラベルホールでは、BIGHIT MUSICの新人グループCORTISのデビューショーケースが開催された。

CORTISは、BTS、TOMORROW X TOGETHER（TXT）が所属する“ボーイズグループの名門”BIGHIT MUSICが6年ぶりに披露する新グループ。2019年のTXT以来の新人ということで、世界中のK-POPファンから注目を集めている。

グループ名「CORTIS」は、“COLOR OUTSIDE THE LINES”（線の外を自由に塗る）から6文字を不規則に取り出して作られたもので、「世の中が定めた基準やルールから外れ、自由に思考する」という意味を持つ。

その名の通り、メンバーたちはフレッシュな魅力と独自の感性でK-POPシーンに新たな足跡を残していくことを目指している。

“直系の先輩”BTS、TXTとの交流

BTSやTXTといった名だたる先輩を直系に持つプレッシャーはないかと問われると、リーダーのマーティンは「偉大な先輩方がいらっしゃるので、より責任感を持って練習しています。良い姿をお見せしたいです」と決意を語った。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

ジュフンも「プレッシャーがないと言えば嘘になります。でも、BIGHITというレーベルでデビューできたこと自体、とてもありがたく思っています。新人にもかかわらず、アルバム制作全般に関わる権限を与えられるということは滅多にないこと。そうした点でも感謝していますし、もっと努力したい」と心境を明かした。

先輩からの助言については、ソンヒョンが「幸運にもHYBEの先輩方、BTS、TXTにお会いする機会がありました。BTSからは“うまくいってほしい”と応援していただき、TXTの先輩たちからはステージを見てもらい現実的なフィードバックをいただき、とても助かりました」と語った。

具体的には「ステージごとに表現を変えることや、表情に関する細かいアドバイスをいただきました」と説明。さらにマーティンは「BTSの先輩たちとは、J-HOPE先輩のコンサートでお会いしました。その時にいただいたアドバイスのひとつが、“享受しているものに常に感謝し、決して当たり前と思わないでほしい”という言葉でした。本当にありがたい助言だと思っています」と振り返った。

CORTISのデビューEP『COLOR OUTSIDE THE LINES』のリードトラック『What You Want』は、同日18時にリリースされた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■BTS・V、大谷所属ドジャースで始球式！「ARMY準備はいい？」

■【画像】V、“キス写真”流出か