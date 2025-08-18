Red Velvet・ジョイ、デビュー10年で初のソロミニALリリース！「最善を尽くして準備した」【一問一答】 | RBB TODAY

Red Velvetのジョイが本日（18日）、初のミニアルバム『From JOY, with Love』をリリースする。

ジョイの1stミニアルバム『From JOY, with Love』は、18日18時に各音楽配信サイトで全曲が公開され、SMTOWNのYouTubeチャンネルなどではタイトル曲『Love Splash!』のミュージックビデオも同時に公開される。

今回のアルバムは、清涼感あふれるポップダンス曲『Love Splash！』をはじめ、ジョイ自身が作詞に参加した楽曲など、多彩な愛の物語を描いた全6曲で構成されており、彼女ならではの音楽世界を堪能できる作品となっている。

さらにジョイは、同日17時からYouTubeおよびTikTokのRed Velvet公式チャンネルでカウントダウンライブを行い、全世界のファンとともにカムバックを特別に記念する予定だ。

ジョイが語った1stミニアルバム『From JOY, with Love』に関する一問一答は以下の通り。

スペシャルアルバム以来、約4年ぶりに1stミニアルバムを発表する今の気持ちは？

自分の気持ちを込めたアルバムを出すことは漠然としていて難しく感じていましたが、支えてくださった皆さんのおかげで世に出すことができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。最善を尽くして準備したアルバムなので、多くの方に聴いていただき、愛していただけたら嬉しいです。

1stミニアルバムということで特に力を入れた部分は？

「私は何を伝えたいのか」という点に焦点を当てました。その答えを見つけるために自分自身に問い続け、苦しい瞬間を乗り越える過程で感じた“愛の偉大さと大切さ”を表現したかったんです。大きく深いテーマである“愛”を、難しくなく伝えることが最も大きな課題でした。また、私自身の個性を音楽とビジュアルに込めることにも力を入れました。

タイトル曲『Love Splash！』について紹介してほしい。タイトル曲に選んだ理由は？

『Love Splash！』は、初恋に落ちた時の初々しくときめく感情を、胸が高鳴るようなビートと美しい歌詞、メロディーに込めた曲です。タイトルに選んだのは、ステージとミュージックビデオが最も鮮明に描ける楽曲だったからで、何よりも私の声で“愛らしいメロディー”を表現できる確信がありました。そして“愛”というテーマを最も自然に思い浮かべられるムードだと感じたためです。

4種類のコンセプトでアルバムジャケットを撮影されたが、特に印象に残っているものは？

「Friendship Love」が一番印象に残っています。私にとって「Friendship Love」といえば、迷うことなくRed VelvetとReVeluv（ファン）です。だから撮影では、“Red Velvet”といえば思い浮かぶユニフォームを特注で作って着ました。撮影中ずっと思い出がよみがえり、感傷的になりました。

『Love Splash！』ミュージックビデオの見どころと撮影エピソードは？

ミュージックビデオの見どころは、アナログでビンテージ感のある色味、キッチュで可愛い衣装や小物、そして曲の愛らしい雰囲気をそのまま映し出したストーリーラインだと思います。撮影で印象に残っているのは、男性主人公役のモデル・ユゴさんと初対面ですぐにケンカするシーンを撮らなければならず、少し気恥ずかしかったことです。でも私の意見をよく聞いてくださり、気持ちよくスムーズに撮影できました。

おすすめの収録曲は？

『Unwritten Page』という曲です。私が考える“愛”の最も大切なメッセージを込めました。作詞に参加した部分には、自分自身を追い込んで大切にできなかった時期があって、その頃の自分に今の大人になった私がかけてあげたい慰めと応援の言葉を書きました。同時に、今まさに苦しんでいるかもしれない多くの若者たちに伝えたいメッセージでもあります。どうかこの歌を聴いて、日常の中で少しでも癒しを感じてもらえたら嬉しいです。

『Get Up And Dance』は単独で作詞を担当した曲だが、制作はどのように進めたか？また、特にこだわった歌詞のポイントは？

曲を聴いた瞬間、運命のように惹かれ合った2人が情熱的に愛し合う姿が思い浮かびました。単に明るく楽しい雰囲気ではなく、妖艶で魅惑的なテンションを歌詞に込めたいと思い、かなり悩みました。特に1、2番のヴァースでは、まるでスリリングなロマンス小説を読んでいるような感覚を与えつつ、歌詞のライムを活かすために多くの工夫を凝らしました。

最近ハマっていることは？

今は『From JOY, with Love』のことばかり、まるで24時間ずっと考えている気がします。皆さんにも、私の初ミニアルバムに“Splash！（ハマって）”していただきたいです。

バラエティ番組での姿も親しまれているが、ソロ活動の目標は？

いつも自分の内面の真実と誠実さを届ける活動をしたいと思っています。当分は心を込めて作った新しいアルバムを広めることに全力を尽くします！ そして目標は、できるだけ多くの人に私のアルバムを聴いてもらうことです！

最後に、カムバックを待ってくれた全世界のファンに一言。

ReVeluvの皆さん、長い間待ってくださった私の初ミニアルバムがついに出ます！皆さんが期待して、愛をたっぷり注いでくださったおかげで世に出すことができました！いただいた愛以上の大きな愛でお返しできる人になります。いつもありがとうございます、大好きです！

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

