「顔が天才」RIIZE・アントン、大人の魅力全開の“彼氏風”SHOTでファンを虜に！【PHOTO】 | RBB TODAY

RIIZEのアントンが大人の雰囲気を漂わせた。

アントンは8月14日、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「under city lights」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、洗練されたオールブラックコーデのアントンが収められている。端正な顔立ちはもちろん、まるでデート中かと錯覚させるような大人な雰囲気が漂う姿でファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「本当に彼氏みたい」「イケメンすぎる」「交際1周年記念でしたっけ？」「顔が天才」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、アントンが所属するRIIZEは現在、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催中で、8月16日にはクアラルンプール・IDEA LIVE Arenaで公演を行う予定だ。

◇アントン プロフィール

2004年3月21日生まれ。本名イ・チャンヨン。アメリカ名アントン・リー。ニュージャージー州出身で、父は歌手イ・ユンサン、母は女優シム・ヘジン。元ジュニア水泳選手としても知られており、現役選手時代はニュージャージー州でトップクラスの実力を誇っていた。RIIZEの最年少メンバーでありながら身長は187cmとメンバーで最も高く、愛嬌のある笑顔とのギャップで多くのファンを抱えている。作曲を得意としており、デビュー当時から「今後の成長が最も楽しみ」と注目を集めた。

