DAY6、デビュー10周年プロジェクト始動！コンテンツ満載の豪華スケジュールを公開 | RBB TODAY

デビュー10周年を迎えた“K-POP代表バンド”DAY6が、新アルバムのリリース前後に多彩なコンテンツを披露する。

DAY6は9月5日に4thフルアルバム『The DECADE』をリリースする。所属事務所JYPエンターテインメントは8月14日午後、グループ公式SNSに新アルバムのティザー日程とデビュー10周年プロジェクトを盛り込んだスケジューラーを公開し、期待感を高めた。

スケジューラーによると、8月18日にトラックリスト、19日にトラックプレビューフィルム、20日～27日にコンセプトフォト、28日・29日に2曲のMVティザーが順次公開される。30日・31日には、デビュー10周年記念単独ツアー『DAY6 10th Anniversary Tour 』の一環として、京畿道（キョンギド）・高陽（コヤン）総合運動場で単独コンサートを開催する。

（画像＝JYPエンターテインメント）

9月1日に、10周年記念オリジナルコンテンツ『DAY6 is 10』のティザーとメドレーライブ、2日にはドキュメンタリーティザーが公開される。3日にアルバムサンプラー、4日にトラック2のMV追加ティザーを公開し、リリース当日の5日午後4時30分にはカムバックライブを行い、ファンと交流する。

（画像＝JYPエンターテインメント）

アルバムリリース後も多彩なコンテンツが続く。5日と6日には2曲のMVが公開され、デビュー10周年当日の7日にはスペシャルライブと『DAY6 is 10』第1話が放送される。8日にトラック2のライブクリップ、9日にドキュメンタリー本編、10日にトラック1のライブクリップ、12日にトラック10のMV、14日に『DAY6 is 10』第2話、15日～19日には「My Day」（ファンダム名）と作り上げるライブクリップが公開される。さらに1日～7日には「DAY6.zip : The Home of Our Decade」という特別イベントも予定され、関心を集めている。

新アルバム『The DECADE』は、2019年10月にリリースした3rdフル『The Book of Us : Entropy』以来、約5年11か月ぶりのフルアルバムであり、2025年5月にリリースしたデジタルシングル『Maybe Tomorrow』以来の新作となる。デビュー曲『Congratulations』から数々のロングヒット曲を生み出してきたDAY6の音楽的スペクトラムを凝縮した新作で、この秋、音楽ファンのもとにカムバックを果たす。

なお、DAY6の4thフルアルバム『The DECADE』は9月5日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

