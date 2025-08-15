aespa・ウィンター、彼女感満載！“真夏のデート”SHOTにファン悶絶…「かき氷より顔小さい」【PHOTO】 | RBB TODAY

ウィンターが、“彼女感”あふれる近況ショットを公開し、ファンの心を射止めた。

ウィンターは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白い襟が付いた黒いワンピースにカチューシャを合わせた、清楚で可愛らしい装いのウィンターの姿が収められている。緑あふれる川沿いで散歩する姿や、カフェでかき氷を楽しむ姿など、彼女の“日常の一コマ”を切り取ったようなショットでファンの心を掴んだ。

夏の日差しに照らされながら多彩な表情を見せるウィンターは、まるで隣で一緒に過ごしているかのような“彼女感”を漂わせており、自然体で愛らしい魅力を放っている。

（写真＝ウィンターInstagram）

写真を見たファンからは、「本当にデートしている気分！」「お嬢様スタイル似合いすぎ…」「かき氷より顔小さい」といったコメントが寄せられている。

なお、ウィンターが所属するaespaは、9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』でカムバックする。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【写真】ウィンターの“彼女風SHOT”

■【写真】「透明感すご」ウィンターの白ミニワンピ姿

■【写真】ウィンター、シースルー姿で大人の色気