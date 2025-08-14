「皆生きてる？」ATEEZ・ソンファ、筋骨隆々な上半身が話題！夕陽に当たる美しい姿【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZのメンバー、ソンファが彫刻のような美しさを披露した。

去る8月12日、ソンファは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「家に連れて帰って」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、海外の海辺で撮影されたものと思われる。ソンファは現在、アメリカツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］IN NORTH AMERICA」を開催中だ。

（写真＝ソンファInstagram）

写真のなかのソンファは、白いシャツにジーンズを着用している。白いシャツのボタンはすべて開け、鍛え上げられた上半身が露わになった写真は、彼のことを照らす夕陽も相まって、完璧な作品に仕上がっている。

投稿を目にしたファンからは、「私たちのことを殺しにかかっている」「ソンファ推し生きてる？」「妖艶、可愛さ、スタイリッシュさの完璧な調和」といった反応が寄せられていた。

なお、ソンファが所属するATEEZは現在、ワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］」を開催中だ。来る8月16日（現地時間）、アメリカのグローブライフフィールドで公演を開催する予定だ。

