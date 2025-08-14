RIIZE、日本での勢い止まらず！1stフルAL『ODYSSEY』がゴールド認証＆オリコン首位返り咲き | RBB TODAY

RIIZEが、日本でも順調に人気を拡大している。

日本レコード協会が先週発表したところによると、5月19日にリリースされたRIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』が、7月時点でシングルおよびアルバム累計出荷量10万枚以上に授与されるゴールドディスク「ゴールド」認証を獲得した。

同アルバムは、日本のオリコン週間洋楽アルバムランキング（7月28日～8月3日）でも再び1位を獲得。先に同ランキングで2週連続1位を記録していたが、その後も新譜が続々と発売される中で首位を奪還し、通算3度目の1位に輝いた。

『ODYSSEY』は、発売からわずか1週間でミリオンセラーを達成。さらに5月のCircle月間リテールアルバムチャート1位、中国QQミュージック・デジタルアルバム販売チャート1位および「プラチナ」認証（売上額100万元超）、Billboard Japanダウンロードアルバムチャート週間1位など、韓国内外のチャートを席巻した。

タイトル曲『Fly Up』も、RIIZEらしい“青春ミュージカル”を感じさせる楽曲として支持を集め、Melon「TOP100」で最高3位、「HOT100」で1位、Apple Music「今日のTOP100」韓国チャート1位、Bugsリアルタイム1位、VIBE急上昇1位などの好成績を記録。音楽番組でも5冠を達成した。

なお現在、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」真っ最中のRIIZEは、8月16日にクアラルンプール・IDEA LIVE Arenaで公演を行う予定だ。

