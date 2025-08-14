病的なまでの細さ…故・元巨人投手が父の“170cm・41kg”韓国インフルエンサー「96kgには絶対戻らない」【PHOTO】 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、またしても骨ばった肉体を公開して注目を集めている。

8月13日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。「96kgには絶対戻らない」という誓いの言葉とともに、1本の動画を投稿している。

公開された動画には、ノースリーブトップスとショートパンツ姿で様々なポーズを取りながら、屋外で撮影に臨むチェ・ジュンヒが収められている。

これまで、体重が41kgまで落ちたと明かしたことがあるチェ・ジュンヒ。今回も木の枝よりも細い手脚や骨が浮き出るほどの上半身を見せたことで、健康面を心配する声も上がっている。

チェ・ジュンヒは過去、自己免疫疾患の一種である「全身性エリテマトーデス（SLE）」を患い、一時は体重が96kgにまで増加。しかし、徹底したダイエットを敢行して40kg台前半まで体重を落とし、現在はリバウンドを防ぎつつ体形維持に取り組む日常を発信している。

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

