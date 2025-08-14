『花男』女優とドロ沼離婚の韓国俳優、1人暮らしの寂しさ吐露「家族連れで外食が羨ましい」 | RBB TODAY

俳優アン・ジェヒョンが1人暮らしの寂しさを伝えた。

去る8月13日、YouTubeチャンネル「チョン・ジソンのカリスマ」（原題）には「ハンサムな“弟”ジェヒョンと点心を作りました」というタイトルの動画が公開された。

同日、チョン・ジソンはアン・ジェヒョンを招待して一緒に“サムゲタン点心”を作った。そうしたなか、チョン・ジソンは「最近記事を見ていたら、寂しいと言っていたそうで」とアン・ジェヒョンが1人暮らしの苦しみを吐露したことに言及した。

これに対して、彼は「自分は聖水（ソンス）に住んでいるでしょう。聖水に週末に行けば、ほとんどが2人ないしは家族が少し多い。週末に休みの日がたまに被るときがある。そうすると少し羨ましい。家族連れで外食するのがとても素敵だった」と率直に打ち明けた。

すると、チョン・ジソンは「羨ましいって？もう（家族を）作ればいいんだよ。年も少しあるんだから」とストレートに言い、ちょうど彼は手入れをしていた高麗人参を置いて、笑いを誘った。

彼は、「タイミングがちょっとあれだったかな？なんだかこうしないと、傷ができないと、香りが良くならないと若い頃習ったようだ」と説明した。

これを聞いた制作スタッフは、「とても美しく物を言う。傷ができてこそ香しい。名言だ」と感嘆し、アン・ジェヒョンは「本当に？痛いと思うよ？」と話した。

その後、チョン・ジソンはアン・ジェヒョンの料理の実力を見て、「料理の知識が素晴らしい」と称賛し、アン・ジェヒョンは「料理するのが楽しい。ただ、1人でやると面白くない。それでやらなくなる。皿洗いだけが積み重なって」と率直な気持ちを伝えた。

チョン・ジソンは、「あ、本当？1人でやるとき？」と驚き、アン・ジェヒョンは「そして香りを嗅いでいるとお腹いっぱいになる」と話し、皆を驚かせた。

なお、アン・ジェヒョンは2016年に女優ク・ヘソンと結婚したが、2020年に離婚した。離婚する過程でク・ヘソンの暴露で不仲説に包まれるなど、泥沼争いを続けていたが、結局2020年7月に正式に離婚が確定した。

◇アン・ジェヒョン プロフィール

1987年7月1日生まれ。もともとはモデルとして人気を集めており、2011年にバラエティ番組への出演をきっかけに世間に知られるように。2013年に放送されたドラマ『星から来たあなた』で俳優としての活動を開始した。2015年に女優ク・ヘソンと『ディア・ブラッド～私の守護天使』で共演し、これがきっかけとなり2016年5月に結婚。しかし2019年9月に離婚訴訟を起こし、2020年7月に離婚した。

