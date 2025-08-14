“日本で語学留学”が話題のNCT・ジェミン、コンビニSHOT＆日本語メッセージに注目「大好き」【PHOTO】 | RBB TODAY

NCTのジェミンが日本のファンに向けて見せた愛情が話題となっている。

ジェミンは8月13日の誕生日に、自身のインスタグラムを更新し、「愛してるし、ありがとう、ズニ おかげで幸せだよ」というコメントとともに写真を投稿した。

さらに、「誕生日をお祝いしてくださって本当にありがとうございます ズニの笑顔を覚えていて、思い出すと笑顔になる これからも僕がズニに愛だけを差し上げます 大好き」という日本語のコメントも添えられていた。

公開された写真では、ジェミンがチェック柄のシャツに黒のタンクトップを合わせ、どこでも輝きを放つビジュアルを披露している。何気ないコンビニでの姿さえも、おしゃれに見せてしまう圧倒的なオーラが視線を奪う。

また、別の写真ではメンバーのジェノと飲食店でメニューを見ている様子が公開され、オフ感あふれる雰囲気が見る者を微笑ませた。

（写真＝ジェミンInstagram）

（写真＝ジェミンInstagram）ジェノ（左）とジェミン

この投稿を見たファンからは、「お誕生日おめでとう」「日本語をたくさん勉強してくれてありがとう！」「大好き」「日本語メッセージ嬉しすぎる」といったコメントが寄せられている。

なお、ジェミンは同日、大阪で開催されたNCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』リリースパーティーで、日本に語学留学していたことをファンに明かし、話題を集めている。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きい目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

