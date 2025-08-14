『ボイプラ2』、いよいよ最初の順位発表式…新導入のリアルタイム投票で練習生の運命は？ | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS 2 PLANET』に悲喜こもごもの瞬間がやってくる。

本日（8月14日）、K-POPの世界規模デビュープロジェクト『BOYS 2 PLANET』がついに最初の生存者発表式の結果を公開する。緊張とときめきのなかで誰がトップ8の座に上るか、また誰が最後の48位の“生存チケット”を手にするか注目が集まっている。

今回の生存者発表式には、第1次ミッションを伝え、参加者の旅路を応援したプラネットマスターでボーイズグループWanna One出身のオン・ソンウがともにし、意味を加える。

何よりも第1次ミッションのベネフィットが大きく影響を及ぼし、予想外の順位変動が続出し、会場がざわめいたそうだ。

公開された予告映像でも「衝撃的な順位変動があった」というオン・ソンウのコメントと、信じ難いという表情の参加者たちが捉えられ、発表式で何が起きたのか好奇心を刺激している。

特に、シーズン1とは異なり、最後の生存者決定の方式にリアルタイム投票が追加され、状況を大きく左右した。たった1時間にわたって行われたライブ投票結果と1・2次グローバル投票の累積点数を合算して決定される最終の48位は、いつにも増して予測が難しい。

（写真＝Mnet）

去る8月8日に行われた生存者発表式のライブ投票にバン・ジュンヒョク、イ・ドンホン、ユン・ミン、ジャン・シュンユーが候補となり、スタークリエイターを驚かせたなかで、果たして誰が生き残るのか、注目が集まっている。

この日の放送では、生存者発表式とともに参加者たちが実力を存分に発揮したダンスバトルはもちろん、ステージ外の個性と魅力を披露する特別コーナーも用意され、激しい競争のなかでまた別の楽しみを届ける見通しだ。

また、放送に先立って、話題を集めた『Whiplash』1チームが音楽番組『M COUNTDOWN』のステージでエネルギッシュなパフォーマンスを披露し、世界中のファンを虜にする予定だ。

なお、『BOYS 2 PLANET』第5話は本日21時20分から韓国で放送される予定だ。日本でもABEMAで同時配信される。

（記事提供＝OSEN）

