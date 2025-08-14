IZ*ONE出身チェ・イェナ、ストリートカジュアルブランドのモデルに抜擢！多様な着こなしに注目 | RBB TODAY

歌手チェ・イェナがストリートカジュアルブランドのモデルになった。

8月14日、所属事務所YUE HUAエンターテインメントは、「チェ・イェナがストリートカジュアルブランドacme de la vie（以下、ADLV）の2025年秋冬シーズンのモデルに抜擢された」と明らかにした。

最近、ADLVの公式SNSを通じて、チェ・イェナがモデルとして参加した撮影現場のメイキングフィルムが公開された。

動画のなかのチェ・イェナは、彼女ならではの弾ける魅力でさまざまなスタイルの衣装を自分なりに着こなし、視線を釘付けにした。

（写真＝YUE HUAエンターテインメント）チェ・イェナ

ADLVの関係者は、「チェ・イェナの生き生きとしたエネルギーとブランドのストリートカジュアルの感性が出会い、MZ世代を狙ったトレンディなシナジー効果を期待している」として、「ブランドの中心的顧客層である10～20代とチェ・イェナのファン層が完璧に重なるという点で高いマーケティング効果が期待される」と明らかにした。

チェ・イェナは最近、酒類の広告モデルに抜擢されたのに続き、衣類のブランドモデルにも抜擢され、広告界とファッション界を合わせた活躍で“Z世代のアイコン”らしい面を証明している。

なお、チェ・イェナは7月29日、4thミニアルバム『Blooming Wings』をリリースした。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

