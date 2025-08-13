日本でも話題沸騰中！オーディション番組『ボイプラ2』、韓国の番組話題性ランキングで1位獲得 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）が、韓国内外で圧倒的な話題を集めている。

同番組は、熾烈なデビュー競争の中でも参加者たちが紡ぎ出すドラマチックなストーリーによって、ファンの没入度と熱気を高めている。

8月12日、グッドデータコーポレーションの「ファンデックス（FUNdex）」によると、『BOYS II PLANET』は8月第1週、人気ドラマやバラエティを押さえ、TVとOTTを合わせた話題性部門で1位を獲得した。さらに、8月8日に終了した第2回グローバル投票には218の国と地域から132万人が参加。ユーチューブとMnet Plusで配信された「最終生存者」ライブ配信は約90万再生を記録し、グローバルファンの熱い支持を証明した。

（画像＝Mnet）

放送直後には、X（旧Twitter）や中国の大手SNS「Weibo」のリアルタイム検索語チャートでも上位にランクインし、世界的な影響力を示した。特に日本では、生配信を行うABEMAのK-POP部門で1位を記録。さらに東京・新大久保では、参加者の姿がデザインされた約600mのフラッグが掲げられ、“ボイプラ祭り”の雰囲気を演出した。

「不動の1位」イ・サンウォンからシー・チンユーまで

話題の中心となったのは、第2回クラス決定戦で総合1位を獲得したユメキが、第1次ミッションでキム・ゴヌ、キム・ジュンソ、ユン・ミン、イ・リオ、イ・サンウォン、スィ・チンウィ、ジョウアンシンと組んだ“アベンジャーズ”チーム『Whiplash』1組だ。ユメキの戦略は大成功し、ステージは大きな注目を集めた。

キリングパートを務めたイ・サンウォンは、非ドラマ出演者ランキング（8月第1週）で1位となり、個人ファンカムは公開からわずか1日で130万回再生を突破。シンドローム的な人気を博した。チーム全体でも再生数TOP10入りを果たし、総計525万回再生を記録。さらに、準備過程で見せたイ・サンウォンとジョウアンシンの温かい友情は、多くの視聴者の心を和ませた。

『Whiplash』1組は圧倒的な得票差でスペシャルベネフィットチームに選ばれ、本日（13日）18時にYouTubeチャンネル「STUDIO CHOOM ORIGINAL」でパフォーマンス映像が公開。明日（14日）放送のMnet『M COUNTDOWN』でも披露される予定だ。

（画像＝Mnet）

「傘の名場面」を生んだホー・シンロン＆ナ・ユンソ

国境や年齢を超えた参加者同士の友情も、番組の魅力を際立たせている。『plot twist』1組では、末っ子ナ・ユンソの励ましで自信を取り戻したホー・シンロンが、ファンカム再生数TOP3に入る活躍を見せた。特に「自分が雨に濡れたことがあるから、君に傘を差してあげないと」という言葉は、第3話の名場面として定着した。

また、中間評価後にリーダーを務めたヤン・ヒチャンは、明るいエネルギーで『KILL THE ROMEO』1組をまとめ、リー・ズーハオとのじゃれ合いで笑いを誘った。さらに、イ・ドンホン率いる『Rising Sun』1組は、完璧なシンクロダンスで高評価を獲得。このように、参加者同士のケミストリーやストーリーは放送後も話題となり、ファンの没入を深めている。

なお、明日（14日）21時20分放送の『BOYS II PLANET』第5話では、初の生存者発表式が行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【関連】『ボイプラ2』、注目すべき点は？

■【注目】スタッフの腕に噛みつく人まで…『ボイプラ2』ファンによる“迷惑行為”

■また操作疑惑!? 『ボイプラ2』脱落者の扱いに“『プデュ』被害者”が怒りの声