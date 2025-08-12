Stray Kids・フィリックス、韓国コスメブランド「HERA」のグローバルアンバサダーに就任！ | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、韓国のコスメブランド「HERA」のグローバルアンバサダーに就任した。

フィリックスは、アモーレパシフィックのコスメブランド「HERA」のグローバルアンバサダーに就任し、8月末に発売される新製品「リフレクション スキン グロウ ライン」のグローバルキャンペーンから公式活動を開始する。

さらに10月には、フィリックスからインスピレーションを受けて開発された「センシュアル ヌード グロス」の新色「ブラウニーボーイ」が発売される。

（写真＝「HERA」）

HERAはフィリックスとのコラボレーションを通じて、ブランドの哲学と価値観を日本やタイをはじめとする世界市場で展開していく見通しだ。

HERA関係者は「フィリックスは、独自のムードと深みのあるエネルギーで世界中に新たなインスピレーションを与えるグローバルアイコンだ。今後、フィリックスと共にHERAが追求する“自分らしい美しさ”への新たな解釈を披露する」とコメントした。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

