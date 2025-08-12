KiiiKiii、新曲『DANCING ALONE』を時代別にアレンジ！一風変わったプレイリスト動画が話題 | RBB TODAY

KiiiKiiiが、新曲『DANCING ALONE』の“時代別リミックスバージョン”で話題を集めている。

最近、KiiiKiiiは公式YouTubeチャンネルで、新曲『DANCING ALONE』の一風変わったプレイリスト動画をサプライズ公開した。この動画には、1990年代から現在までの『DANCING ALONE』リミックスバージョンが収録されており、公開直後から注目を浴びた。

映像はオリジナルバージョンから始まり、非常にスローテンポな90年代R&B風『DANCING ALONE』、テンポを上げて軽快さを加えた2000年代バージョン、さらにフューチャーベースやトロピカルEDMにアレンジされた2010年代・2020年代バージョンへと展開。各時代で流行したジャンルを取り入れた多彩なプレイリストは、『DANCING ALONE』の魅力を倍増させ、聴く人々の共感を呼び起こした。

さらに楽曲の再生中には、CDプレーヤー、MP3プレーヤー、携帯電話、ワイヤレスイヤホンといった、時代の流れとともに移り変わってきた音響機器が画面に登場し、その時代ならではのノスタルジーをより一層感じさせた。

この『DANCING ALONE』プレイリストのリミックスは、プロデューサーのパク・ムンチが担当。自由で軽やかなレトロムードに、彼のトレンディな感性が加わり、まるで時間旅行をしているかのような完璧なシナジーを生み出した。KiiiKiiiは、このリミックスバージョンでファンはもちろん、幅広いリスナーの心をも掴んでいる。

このように、KiiiKiiiは『DANCING ALONE』を通じて斬新かつ独創的なコンテンツを次々と展開しており、今回のサプライズリミックスはSNSを中心に急速に拡散。K-POPファンから熱い反応を受け、カムバックへの期待をさらに高めている。

なお、KiiiKiiiは8月6日に1stデジタルシングルアルバム『DANCING ALONE』をリリースした。タイトル曲『DANCING ALONE』と収録曲『Strawberry Cheesegame』では、中毒性の高いメロディとユーモアあふれる歌詞を披露し、KiiiKiiiならではのカラーでK-POP界を鮮やかに彩っている。

今後は音楽番組やさまざまなコンテンツを通じて、『DANCING ALONE』の活動を続けていく予定だ。

