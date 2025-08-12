“BTS・TXTの弟グループ”「CORTIS」、初のコンセプトフォト公開！デビュー前から注目の才能集結 | RBB TODAY

BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、デビューへの意気込みを込めたコンセプトフォトを公開した。

CORTISは8月11日午前0時、公式SNSを通じてデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の最初のコンセプトフォトを公開した。

コンセプトフォトの撮影はアメリカ・ロサンゼルスの市街地やトラムの停留所で行われた。街を横断するトラムのように、自分たちの作品で世界の音楽シーンの中心へ突き進むという決意が込められている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

公開された写真でメンバーたちは、ためらうことなく地面に座ったり、椅子の上に立ったりと自由なポーズを披露し、それぞれ異なる姿勢や視線から、それぞれの個性やキャラクターが伝わってくる。

2008年生まれのマーティンはリーダーを務める。6年間の練習で培った確かな基礎力と天性の才能を兼ね備え、デビュー前から数々の楽曲制作に参加し“10代プロデューサー”として名を広めた。TOMORROW X TOGETHER（TXT）の『Deja Vu』『Miracle』『Beautiful Strangers』やENHYPEN『Outside』、LE SSERAFIM『Pierrot』、ILLIT『Magnetic』などのクレジットにも名を連ねている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）マーティン

2005年生まれの最年長メンバーであるジェームスは、音楽・振付・映像制作における“アイデアバンク”の役割を担う。ジェームスも練習生時代から高い創作力を発揮し、TXT『Deja Vu』や、ILLIT『Magnetic』『Cherish (My Love)』『Tick-Tack』の振付に参加した。また、マーティンとともに『Deja Vu』『Miracle』『Magnetic』の楽曲制作にも携わった。

（画像＝BIGHIT MUSIC）ジェームス

2008年生まれのジュフンは、主要コンテンツを共同制作するグループ内でメンバーの意見をまとめる中心的存在だ。子どもの頃からモデルとして活動し、写真・映像への理解度と高いステージ掌握力を兼ね備えている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）ジュフン

2009年生まれの最年少メンバーであるソンヒョンは、約5年間の練習期間を経て、歌・ダンスなど多方面で優れた才能を誇り、練習生時代には100曲以上を制作した経験を持つ。公開直後からビジュアルで話題を集めたゴンホも2009年生まれで、少年らしい声質に加え、パフォーマンス力や楽曲制作能力で存在感を示している。

（画像＝BIGHIT MUSIC）ソンヒョン

（画像＝BIGHIT MUSIC）ゴンホ

マーティン、ジェームス、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホは、音楽・振付・映像を自ら手掛ける“ヤング・クリエイター・クルー”だ。「世の中の定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」というグループ名の通り、異なる発想と新たな視点で制作した作品を披露する準備を整えた。

CORTISは8月12日0時に、デビューアルバムのイントロ曲『GO!』の振付を収めたコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開した。18日午後6時には、タイトル曲『What You Want』をリリースし、“ヤング・クリエイター・クルー”の真価を示す予定だ。デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日午後6時に正式リリースされ、8月11日午前11時から予約販売がスタートしている。

（記事提供＝OSEN）

