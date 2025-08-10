“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、結婚記念日に息子の試合観戦！微笑ましい日常公開 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが夫で俳優イ・ビョンホンとの結婚12周年を迎え、クールな感想を伝えた。

8月10日、イ・ミンジョンは自身のインスタグラムストーリーを更新。

キャプションには「忘れるところだった」として、ファンが作ってタグ付けしてくれた結婚12周年記念の投稿を公開した。

ファンが写真を編集して作った投稿には、イ・ミンジョンとイ・ビョンホンの結婚式当時の写真とウェディング撮影の様子など、12年前の2人の姿を盛り込んでいる。

左からイ・ミンジョン、イ・ビョンホン

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

これに対し、イ・ミンジョンはファンに感謝しながらも息子のバスケットボールの試合の写真を公開し、「結婚記念日は息子のバスケットボール試合観戦」というコメントでファンを笑わせた。

なお、イ・ミンジョンは去る2013年8月10日にイ・ビョンホンと結婚し、息子のジュヌと娘のソイを出産。2025年3月、YouTubeチャンネルを開設して日常を公開し、ファンと活発に意思疎通を行っている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

