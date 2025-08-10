ITZY ファンミに東京にて開催！チケット受付スケジュールも発表!! | RBB TODAY

5人組グローバルグループITZY（イッチ）が、東京・国立代々木第一体育館でファンミーティングを開催することが決定した。公演は2025年10月11日（土）と12日（日）の2日間で行われ、チケットは本日18時より最速先行受付がスタートする。

今回のイベントでは、ファンミーティングならではのメンバーとの交流や、久しぶりのライブパフォーマンスが予定されており、貴重な機会となりそうだ。

ITZYは2019年2月、JYPエンターテインメントから韓国デビュー。ティーンクラッシュの魅力とカリスマ性、自己肯定をテーマにしたパワフルな楽曲で世界中のファンを魅了してきた。

デビュー年には新人賞を総なめにし、MVの多くが再生回数1億回を突破。2021年12月には日本デビューを果たし、第36回日本ゴールドディスク大賞「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア部門）」を受賞した。

これまでに2度のワールドツアーを成功させ、2024年には世界27都市を巡る大規模公演も開催。今年6月には韓国で新作『Girls Will Be Girls』を発表し、変わらぬ人気と存在感を示している。

今回のファンミーティングは、世界を舞台に活躍を続ける“パフォーマンスクイーン”ITZYと日本のファンが直接触れ合える、待望のステージとなる。

【公演日程】

10月11日（土） 開場16:00／開演17:00

10月12日（日） 開場15:00／開演16:00

会場：東京・国立代々木第一体育館

【チケット販売スケジュール】

・最速先行（MIDZY JAPAN W会員先行）：8月10日（日）18:00～8月17日（日）23:59

・2次先行（MIDZY JAPAN会員先行）：8月16日（土）10:00～8月21日（木）23:59

・3次先行（MIDZY JAPAN MOBILE会員先行）：8月22日（金）10:00～8月27日（水）23:59

詳細は「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! "ON AIR"」特設サイトで確認できる。



