11歳年下と再婚のK-POPアイドル「詐欺被害、顔面マヒ、固定収入ゼロ」告白 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA(神話)のイ・ミヌが、美貌の恋人を公開し、再婚の知らせを伝えた。

8月9日に放送されたKBS 『家事をする男たちシーズン2』では、しばらくテレビ界から姿を消していたイ・ミヌが制作陣と会い、近況を伝える様子が描かれた。

うつ病やパニック障害を経験していた彼は、久しぶりに明るい表情で登場し、「私、結婚します」というサプライズ発表を行った。

イ・ミヌは「2013年1月、日本ツアーを終えた後、知人との集まりで初めて会った」とし、「新婦は在日韓国人3世で、初めて会った時から強い印象を受けた。そして今は私の子を身ごもっている」と、二重の喜びを報告した。

この日の放送では、2人が初めて出会った12年前の写真が公開された。花嫁となる彼女は、落ち着きがありながらも洗練された容姿で、芸能人に引けを取らない美貌を誇り、注目を集めた。

(画像=KBS『家事をする男たちシーズン2』放送画面)

しかし、イ・ミヌには問題があった。結婚と出産を控えているにもかかわらず、固定収入がなかったのだ。彼は両親との同居を計画しているとし、「独立できる環境ではない。芸能人の心配はしなくていいと言われるけど、私は少ししてほしい。固定収入が特にない状態で、とても悩んでいる」と明かした。

以前、知人に全財産の26億ウォンを詐欺に遭ったイ・ミヌは、大きなストレスから顔面麻痺の症状まで訴えたことがある。「家や教育のことを考えると胸が詰まる。本当に悩みが多い」と、現実的な苦悩を打ち明けた。

イ・ミヌの母親は、両親との同居について「結婚する予定の新婦や娘も喜ばないだろう」と話し、イ・ミヌはただ苦笑いを浮かべた。

イ・ミヌは「初めて話すけど、“僕は準備ができていないから、日本で娘と一緒に暮らしているところに行くよ”と言った。すると（恋人が）“韓国で産んで、あなたの両親と家族のように暮らしたい”と言ってくれた」と語った。

これを聞いた両親は「若い人でそんな人はなかなかいない」と、気持ちが和らいだ様子を見せた。

母親は「産後の療養で病院にいる時は、何に乗って行き来するのか」と尋ねた。イ・ミヌには現在、車がないからだ。

彼は「車を一台用意しなければならない」と答えたが、母親は「お前、お金あるの？全部なくしたじゃない」と痛烈に言い放った。

(記事提供=OSEN)

