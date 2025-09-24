車から無残な少女の遺体…SUSURUやスキズとコラボの米歌手、“月300万円”自宅から退去、衝撃広がる | RBB TODAY

米歌手d4vd（デイヴィッド、20）に関する事件が大きな波紋を呼んでいる。

現地メディア『デイリーメール』の報道によると、d4vdとマネージャーのジョシュ・マーシャルは、ロサンゼルス・ハリウッドヒルズにある月額2万ドル（約300万円）の賃貸住宅契約を急きょ破棄したという。この住宅は9月17日にロサンゼルス市警の家宅捜索を受け、当局はノートパソコンなどの証拠物を押収したとされる。

事件の発端は今月8日。d4vd名義で登録されたテスラ車の前トランクから、損傷が激しい14歳の少女セレステ・リバスさんの遺体が発見された。彼女は昨年5月に家出し、以降行方不明となっていた。一部関係者は、彼女がd4vdと“不適切な関係”を持っていたと主張している。

住宅の所有者は「すべてが衝撃的で、いまだに信じられない」と語り、「安全な地域でこんなことが起きるなんて思いもしなかった」と困惑を隠せない様子。マネージャーからは「これ以上ここには住めない」として契約解除の申し出があったという。

リバスさんの兄は、メディア取材に「妹は昨年5月、d4vdと映画を観に行くと言って出かけたまま戻らなかった」と証言。SNS上では、d4vdと一緒に写っているとされる写真が拡散されており、当局が真偽を確認している。

（写真＝d4vd Instagram）

この事件を受け、d4vdは進行中だったワールドツアーを全面中止。所属レーベルのインタースコープ・レコードも予定していたアルバムの発売を無期限延期とした。

インタースコープ・レーベルは「住宅から押収した物品を現在分析しており、複数の手がかりを追っている」とコメント。d4vd側は公式声明を出していないが、ハリウッドの有名弁護士ブレア・バーク氏を選任し、捜査に協力していると伝えられている。

人気K-POPグループStray Kidsのヒョンジンとのコラボ曲や、日本の人気ユーチューバーSUSURUのチャンネルに出演するなど、アジアでも一定の知名度を誇るd4vd。突然の事件に、真相の解明に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

