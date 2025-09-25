『チェンソーマン レゼ編』、韓国公開初日に10万人動員　『鬼滅』『呪術』『進撃』『コナン』超え快挙 | RBB TODAY

『劇場版 チェンソーマン レゼ編』が、韓国公開初日に10万8833人を動員した。

この数字は、最終的に214万人を動員したイ・ビョンホン主演『スンブ：二人の棋士』（9万1471人）、330万人の『野党』（8万5705人）、2025年公開の洋画で唯一500万人を突破したブラッド・ピット主演『F1/エフワン』（8万2917人）の初日成績を大きく上回るものだ。

さらに、韓国における日本アニメ人気の先駆けとなった『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』（3万7674人）、根強いファンを抱える『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（7万1523人）のオープニング動員も超え、この秋最大の話題作であることを証明。

また、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（6万6581人）、『劇場版 呪術廻戦 0』（5万1744人）と同じくジャンプの劇場作品も上回り、現地アニメファンの熱狂的な支持を裏付ける結果となった。

（画像＝ソニー・ピクチャーズ）『劇場版 チェンソーマン レゼ編』

特に、今年の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を押しのけて1位に立った点も注目される。韓国国内でも、この勢いは続くと予想される。このような熱い支持を受け、日本よりも早い10月1日からDolby Cinema版の上映が決定した。

